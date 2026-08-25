Актер Владимир Сычев рассказал о малоизвестной роли, которая запомнилась зрителям

Актер Владимир Сычев поделился историей о том, как одна из его ролей оставила заметный след в памяти зрителей. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал о своем опыте, который пришелся на время, когда его популярность была не так велика. Об этом пишет KP.RU .

Сычев упомянул, что, несмотря на участие в фильме «Бумер» и одну из главных ролей в сериале про дворовые будни, его узнавали далеко не все. Особенное внимание уделил курьезному случаю, когда одна из бабушек на рынке постоянно называла его по имени его экранного персонажа — Толик.

«Была одна из главных ролей в проекте на “Дворики” на 250 серий. Меня после него, кроме бабушек на рынке, никто не узнавал. Я помню, приду, а мне: “Толик, а ты знаешь, что твой сын там один уроки прогулял, второй там подъезд разрисовал?” Это было так весело», — вспомнил артист.

Он подчеркнул, что даже небольшие роли могут оставить яркий след в сердцах зрителей. Такие моменты, по его словам, вызывают улыбку и остаются в памяти как забавные истории из прошлого.