Актер Владимир Сычев рассказал, что не видит необходимости в услугах психологов

Актер Владимир Сычев, известный по роли Психа в сериале «Физрук», заявил, что не нуждается в услугах психологов. Он поделился этим в эфире радио «Комсомольская правда», пишет KP.RU .

Сычев отметил, что раньше роль психолога выполняли улица и двор. Хотя его близкие регулярно посещают специалистов, сам он к ним не ходит.

«Не знаю, может, кому-то и помогает реально. Жили же все без психологов, и сейчас живут без психологов. В ста километрах от Москвы уже нету психологов ни у кого. Хотя моя семья вся ходит к психологам, даже жена детей водит к психологам. Я не хожу», — сказал актер.

Он также признался, что однажды сходил к психологу, но после первой встречи понял, что это не его метод. Сычев иронично заметил, что ему не понравилось, как за его же деньги ему объясняли его недостатки.