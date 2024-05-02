Актер Владимир Сычев признался, что ограничения не всегда срабатывают в процессе воспитания детей | 360°

02 мая 2024, 14:24
Актер Владимир Сычев признался, что ограничения не всегда срабатывают в процессе воспитания детей
Российский актер Владимир Сычев в беседе с изданием Voice признался, что не использует метод ограничений в процессе воспитания дочерей. По его словам, они вместе с супругой стараются прививать детям ценности здорового образа жизни через литературу.
Ненавязчивые разговоры или материалы о вреде алкоголя лучше остаются в подсознании ребенка, чем какие-либо запреты, считает артист.
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Как написал сайт kp.ru, больше всего Сычева беспокоит нежелание детей ехать за город или на природу. Он вспомнил свои детские годы и то, что запрет на улицу был самым большим наказанием от родителей.
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