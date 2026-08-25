Актер Владимир Сычев признался, что его старшая дочь разочаровалась в актерской профессии после съемок

В эфире радио «Комсомольская правда» актер Владимир Сычев рассказал о том, что его старшая дочь, которой 15 лет, больше не мечтает об актерской карьере. По словам артиста, дочь потеряла интерес к этой профессии, познакомившись с изнаночной стороной съемочного процесса.

Сычев поделился, что его дочь уже имеет опыт работы в кино, но столкнулась с тем, что актерская профессия требует много усилий. По его словам, дело не только в красивых красных дорожках и поздравлениях — за этим стоят ранние подъемы, долгий грим и большой объем текста.

Актер также рассказал, что ему вместе с дочерью выпала совместная сцена. Он отметил, что старался выжать из нее все, что она могла, и это, по его словам, могло повлиять на ее желание продолжать актерскую карьеру.

При этом младшая дочь Сычева сыграла крупную роль в спортивной драме и справилась с ней успешно. Актер подчеркнул, что никогда не заставлял детей идти в кино, а лишь помогал с записью проб и давал профессиональные советы.