Актер Ветров: работа с молодежью помогает оставаться в курсе современных трендов

Актер Владислав Ветров исполнил одну из ключевых ролей в новой комедии «Ждун», основанной на популярном меме. Артист поделился воспоминаниями о буме Ждуна в 2016 году и назвал участие в проекте неожиданным поворотом судьбы, сообщила «Жизнь» .

Ветров отметил, что благодаря работе с молодежью остается в курсе современных трендов и мемов. Несмотря на знакомство с частью съемочной группы, актеру потребовалось несколько дней, чтобы адаптироваться к новому коллективу. Однако впоследствии процесс съемок превратился в настоящее удовольствие.

Фильм «Ждун» рассказывает историю забавного пришельца, который становится символом нового этапа в развитии интернет-культуры.