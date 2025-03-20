Актер Ветров: работа с молодежью помогает оставаться в курсе современных трендов

Актер Владислав Ветров исполнил одну из ключевых ролей в новой комедии «Ждун», основанной на популярном меме. Артист поделился воспоминаниями о буме Ждуна в 2016 году и назвал участие в проекте неожиданным поворотом судьбы, сообщила «Жизнь».
Ветров отметил, что благодаря работе с молодежью остается в курсе современных трендов и мемов. Несмотря на знакомство с частью съемочной группы, актеру потребовалось несколько дней, чтобы адаптироваться к новому коллективу. Однако впоследствии процесс съемок превратился в настоящее удовольствие.
Фильм «Ждун» рассказывает историю забавного пришельца, который становится символом нового этапа в развитии интернет-культуры.
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