Актер Васильев заявил, что отказывается верить в смерть Талызиной

Актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев поделился воспоминаниями о коллеге Валентине Талызиной, с которой они вместе работали в театре Моссовета более 20 лет. Об этом сообщил Life.ru .

По словам Васильева, между ними сложились не только творческие, но и личные взаимоотношения, основанные на взаимопонимании и дружбе.

«Мне не верится. Ведь когда много лет работаешь на сцене с человеком, который сохранил школу [Юрия] Завадского. <…> Для меня она всегда останется живой», — признался артист.

Он также сообщил, что будет скучать по «убойным анекдотам» от Талызиной.

Церемония прощания с народной артисткой проходит сегодня в Москве. Панихида организована на основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета.