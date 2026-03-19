Актер Ткаченко признался, что новость о четвертой беременности жены вызвала у него тревогу

Известный актер Артем Ткаченко, которому недавно исполнилось 43 года, поделился эмоциями от появления четвертого сына. Об этом сообщила «Атмосфера».

По словам артиста, новость о четвертой беременности жены стала для него настоящим шоком и вызвала тревогу. Большую часть времени актер проводит на работе, а доверить новорожденного няне не решился бы.

Ткаченко объяснил, что привыкнуть к изменившимся обстоятельствам оказалось непросто. Однако ему пришлось быстро адаптироваться и взять на себя дополнительные обязанности, чтобы в семье сохранялись гармония и уют, добавила «Москва.ру».