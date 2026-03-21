Актер театра Князев признался, что при подготовке к роли Фауста общался со священником

Известный актер Вахтанговского театра Евгений Князев рассказал на пресс-подходе о подготовке к роли Фауста. Об этом сообщил MK.Ru .

Артист отметил, что в рамках проекта ему придется находиться в гробу.

«Я туда не ложусь, в гробу я стою. Ну и это ведь на сцене», — отметил деятель культуры.

Кроме того, Князев поделился, что в процессе подготовки к роли обсуждал с священником, как выразить сложность и многогранность образа. В интервью актер также назвал самым большим грехом легковерие.