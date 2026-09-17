Актер Стогниенко рассказал о съемках «Особенностей национальной кухни»

Актер Михаил Стогниенко рассказал, что съемки «Особенностей национальной кухни» открыли ему новые места в знакомом Петербурге. В третьем сезоне к нему и шефу Пьеру Карбонара присоединилась Ксения Стогниенко, сообщает Peterburg2 .

Серия о Санкт-Петербурге выйдет на ТВ-3 19 сентября. В новом сезоне ведущие путешествуют по городам России, знакомятся с местной кухней, культурой и жителями. Стогниенко отметил, что Петербург давно известен ему гастрономическим разнообразием, однако съемки помогли увидеть неизвестные прежде места.

Ксения Стогниенко стала третьей ведущей проекта и связующим звеном между супругом и итальянским шефом Пьером Карбонара. Она собирает у гостей честные отзывы о блюдах. По словам Стогниенко, оценки стали строже, особенно когда в рецептах заметны итальянские мотивы.

Комик также рассказал, что начал много готовить после работы с Карбонара. Дома он делает котлеты, курицу, картофель и макароны, постоянно выбирая новые рецепты. Шеф не пробует блюда с грибами из-за сильной аллергии и доверяет вкусовой оценке Стогниенко.

В третьем сезоне съемочная группа чаще посещает города центральной России, а задания стали сложнее и экстремальнее. В Петербурге ведущие уже катались на сапах, побывали на балу и расписали кружки на фарфоровом производстве.