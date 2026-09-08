Актер Станислав Дужников рассказал, что сбросил 100 кг благодаря небольшим порциям еды

На премьере фильма «Охота на императора» актер Станислав Дужников рассказал KP.RU , как избавился от ста килограммов лишнего веса.

По словам артиста, главный принцип его диеты — ограничение объема еды за один прием пищи.

«Диета простая — вот все, что умещается в ладошке — за один прием пищи», — пояснил Дужников.

Актер добавил, что пробовал другие способы похудеть, но различные процедуры почти не дали результата. При этом популярными препаратами для снижения веса он не пользовался.

Дужников также прокомментировал слухи о том, что похудеть ему помогла резекция желудка. Артист подтвердил, что перенес операцию, но подчеркнул, что проводилась она по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса.

Сейчас Дужников ежедневно занимается зарядкой, ходит пешком, ездит на велосипеде и бегает. Он считает, что спорт важен для поддержания формы, особенно в его профессии.