Актер Станислав Дужников рассказал, что сбросил 100 кг благодаря небольшим порциям еды
На премьере фильма «Охота на императора» актер Станислав Дужников рассказал KP.RU, как избавился от ста килограммов лишнего веса.
По словам артиста, главный принцип его диеты — ограничение объема еды за один прием пищи.
«Диета простая — вот все, что умещается в ладошке — за один прием пищи», — пояснил Дужников.
Актер добавил, что пробовал другие способы похудеть, но различные процедуры почти не дали результата. При этом популярными препаратами для снижения веса он не пользовался.
Дужников также прокомментировал слухи о том, что похудеть ему помогла резекция желудка. Артист подтвердил, что перенес операцию, но подчеркнул, что проводилась она по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса.
Сейчас Дужников ежедневно занимается зарядкой, ходит пешком, ездит на велосипеде и бегает. Он считает, что спорт важен для поддержания формы, особенно в его профессии.