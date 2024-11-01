Актер сербского происхождения Милош Бикович рассказал о переезде в Москву вместе с семьей

Во время премьеры сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь» актер сербского происхождения Милош Бикович пообщался с изданием «Страсти» и рассказал о своем частичном переезде в Москву.

По словам артиста, он переехал вместе с женой и сыном. Когда журналист уточнил о наличии у него недвижимости в российской столице, актер ответил уклончиво.

«Не думаю, что наличие недвижимости вас сделает более русским. Полно русских без недвижимости», — процитировал сайт kp.ru Биковича.

Ранее в беседе с журналистами Бикович не раз признавался, что его семье приходится непросто, поскольку и он, и его жена с сыном вынуждены жить на несколько стран.