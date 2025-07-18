Актер Романович рассказал, что боялся вернуться в кино после долгой паузы

Актер Сергей Романович в интервью сайту «7Дней.ru» поделился своими впечатлениями от съемок в авантюрной комедии «Хутор» и рассказал о своем личном кризисе. Премьера сериала, в котором Романович сыграл главную роль, состоялась 10 июля на площадках онлайн-кинотеатров START и PREMIER.

По словам актера, после длительного перерыва в карьере он решил вернуться в кино, осознав, что это его призвание.

«Я понял, что больше не могу продолжать обманывать себя и убеждать в том, что я могу найти себя в чем-то другом», — сказал Романович.

Артист признался, что боялся вернуться в кино после длительной паузы, но все же решил рискнуть. Он начал активно рассылать свои контакты и предложения о сотрудничестве, и постепенно индустрия начала принимать его обратно.

В сериале «Хутор» актер играет финансового гуру, который вынужден скрываться из-за долгов. Романович отметил, что ему ближе всего предприимчивость своего героя, но его метод ведения дел он не одобряет.