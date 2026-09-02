Актер Роман Курцын рассказал о серьезной травме на съемках

Российский актер и каскадер Роман Курцын в интервью KP.RU поделился, что едва не получил тяжелую травму во время выполнения трюка на съемках.

В августе у Курцына произошел полный отрыв левого бицепса. Несмотря на серьезность травмы, актер продолжил тренировки на следующий день. Обратиться к врачам он решил только после того, как мышца сместилась к подмышке.

«Произошел полный отрыв левого бицепса. Врачи возвращали мышцу на место, прикрепили к кости. Делал трюк — и на ровном, казалось бы, месте все случилось. Причем даже сначала не понял этого. Слышал хруст — и парни на площадке подумали, что у меня одежда порвалась, а это бицепс был», — вспоминает Курцын.

Актеру провели операцию в Ярославле. Уже через два дня он вернулся в спортзал, исключив нагрузку на поврежденную руку. Впереди у Курцына проект с конной акробатикой, к началу которого он рассчитывает полностью восстановиться.