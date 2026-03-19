Актер Роман Курцын рассказал, что все имущество оформляет на семью

Известный по фильму «Я худею» актер Роман Курцын поделился своими взглядами на брачные договоры и владение имуществом. В разговоре с KP.RU он рассказал, что осознанно оформляет все активы на близких и не считает важным владеть чем-то лично.

«У меня нет брачного договора. Но у меня вообще ничего нет. Я вам больше скажу: я все переписываю на детей, на родственников, на жену. С собой ничего не унесешь. Вкладывать в своих детей, в свою семью — это самое главное. Мне-то вообще ничего не нужно», — заявил Курцын.

Артист подчеркнул, что в его семье такие решения принимаются без формальностей и договоров. Для него важнее уверенность в будущем родных, чем личные активы или юридические гарантии.

Напомним, что Курцын давно женат на актрисе Анне Назаровой, у супругов двое детей. Семья живет в Ярославле, где у актера есть дом и собственная конюшня.