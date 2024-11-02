Актер Ричард Гир продал свой особняк стоимостью почти 11 млн долларов
Американский актер Ричард Гир продал элитный особняк в штате Коннектикут за 10,75 миллиона долларов. Об этом сообщило издание Mansion Global.
Знаменитость приобрел недвижимость еще в 2022 году. Ранее владельцем особняка был известный музыкант Пол Саймон. Ричард Гир купил у него поместье за 10,8 миллиона долларов, написал сайт kp.ru.
Дом включает в себя пять спален, многолетние сады и террасы, открытый, просторный бассейн. На территории поместья имеется еще один коттедж с тремя спальнями.
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