Актер Ричард Гир продал свой особняк стоимостью почти 11 млн долларов

Американский актер Ричард Гир продал элитный особняк в штате Коннектикут за  10,75 миллиона долларов. Об этом сообщило издание Mansion Global.

Знаменитость приобрел недвижимость еще в 2022 году. Ранее владельцем особняка был известный музыкант Пол Саймон. Ричард Гир купил у него поместье за 10,8 миллиона долларов, написал сайт kp.ru.

Дом включает в себя пять спален, многолетние сады и террасы, открытый, просторный бассейн. На территории поместья имеется еще один коттедж с тремя спальнями.

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