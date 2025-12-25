Актер и режиссер Константин Райкин дал большое интервью « Снобу ». В беседе он обсудил взаимосвязь поколений и прокомментировал свое высказывание о «райкинской породе».

Артист указал на наличие множества общих черт с родителями.

«Я в себе узнаю и папино, и мамино. „Порода“, я думаю, больше касается внутренних вещей», — отметил деятель культуры.

Он пояснил, что в профессиональном плане под данным явлением подразумеваются работоспособность и склонность к лицедейству, в человеческом — порядочность и верность своим принципам. По словам Райкина, его дочь уже в юном возрасте демонстрировала соответствующие качества.