Актер Райкин заявил, что «райкинская порода» — это склонность к лицедейству и порядочность
Актер и режиссер Константин Райкин дал большое интервью «Снобу». В беседе он обсудил взаимосвязь поколений и прокомментировал свое высказывание о «райкинской породе».
Артист указал на наличие множества общих черт с родителями.
«Я в себе узнаю и папино, и мамино. „Порода“, я думаю, больше касается внутренних вещей», — отметил деятель культуры.
Он пояснил, что в профессиональном плане под данным явлением подразумеваются работоспособность и склонность к лицедейству, в человеческом — порядочность и верность своим принципам. По словам Райкина, его дочь уже в юном возрасте демонстрировала соответствующие качества.