Актер Прилучный заявил, что его дети ни в чем не нуждаются

Последнюю неделю общественность напряженно следит за судом, который должен будет определить место жительства детей актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Артист прокомментировал для « 7Дней » слухи о том, что он не платит алименты.

Прилучный подчеркнул, что его дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. По словам актера, он много участвует в их жизни и обеспечивает всем необходимым.

Он не только платит алименты, но и много занимается с детьми, ездит с ними в отпуск и водит на спорт.