В скором времени в прокат выходит драматический фильм «Коммерсант». Актер Никита Павленко, который сыграл одну из ролей, дал интервью Леди Mail .

Артиста спросили, пришлось ли ему на съемках картины сделать что-то впервые.

«Да, столкнуться с таким количеством людей, принадлежащих криминальному миру, ведь из них состояло 70% массовки», — рассказал Павленко.

По его словам, такая компания создавала эффект погружения. Кроме того, благодаря художникам картины, которые превратили павильоны ВГИКа в филиал «Матросской тишины», участники проекта ощущали, будто действительно отбывают срок, добавил актер.