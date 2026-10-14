Актер Паламарчук рассказал, чему его научили съемки в Красноярске

Актер Дмитрий Паламарчук, исполняющий главную роль в сериале «Ронин», поделился с «ФедералПресс» впечатлениями от съемок в Красноярске. Он снимается в четвертом сезоне проекта.

Паламарчук призвал местных жителей теплее одеваться и заботиться о своем здоровье. Он отметил, что, несмотря на суровую природу, жить и работать там можно с удовольствием, если в первую очередь думать о себе. Актер также посоветовал чаще созерцать красоту сибирской природы и города.

Образ своего персонажа Ивана Доронина Паламарчук сравнил со скалами «Столбы», отметив их монументальность и «несдвигаемость». Говоря о новом сезоне, он пообещал, что зрители увидят Красноярск и поселок Медвежье таким, каким еще не видели, так как съемочная группа впервые входит в настоящую красноярскую зиму, что станет отдельным испытанием для актеров и миром для зрителя.3 источника