«Актер он никакой». Звезда «Сватов» раскритиковала игру Зеленского

Звезда «Сватов» Кравченко раскритиковала актерскую игру Зеленского в фильмах

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко усомнилась в актерских способностях президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась в интервью для проекта «В теме».

Актриса заявила, что была удивлена, когда узнала, что Зеленский собрался заняться политикой.

«Когда они сняли „Слугу народа“, я думала — это стеб, шутка, не знала, что это предвыборная программа. <…> Уму не постижимо! Сейчас смотрю на него по телевизору — это другой человек. Неужели деньги?» — задается вопросом она.

Кроме того, Кравченко раскритиковала роли Зеленского в российских фильмах. Она сравнила его с Наполеоном, роль которого он исполнил в ленте «Наполеон и Ржевский».

«Ну какой он артист? Никакой. <…> У него ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев. <…> Актер он никакой. Эти квнщики они правда достали», — заключила она.

Два года назад глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы не показывать сериал. Он заявил, что следует игнорировать проекты «Студии „Квартал-95““, так как ее основал Зеленский.

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