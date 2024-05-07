Актер Охлобыстин заявил, что Путин очень величественно вступил в должность президента | 360°

07 мая 2024, 15:28
Актер Охлобыстин заявил, что Путин очень величественно вступил в должность президента
Актер Иван Охлобыстин посетил церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. В беседе с Life он поделился впечатлениями от мероприятия.
По словам артиста, российский лидер вступил в должность очень величественно и по-царски.
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Сегодня, 7 мая, Путин принес присягу и официально занял соответствующий пост. Кроме того, президент прибыл в Благовещенский собор на благодарственный молебен.
Владимир Путин
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