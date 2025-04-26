Актер Никоненко опроверг слухи об онкологическом заболевании
Заслуженный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко в разговоре с сайтом «Абзац» опроверг слухи о том, что врачи заподозрили у него онкологическое заболевание.
Соответствующую информацию ранее распространили СМИ.
«Все в порядке у меня, все нормально. Все врут календари», — заявил артист.
Кроме того, 84-летний актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.
Посольство России загорелось в Уругвае
Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Число наемников в рядах ВСУ сократилось
Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области
Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
Новый посевной сезон начался в Серебряных Прудах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте