Актер Никоненко опроверг слухи об онкологическом заболевании

Заслуженный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко в разговоре с сайтом « Абзац » опроверг слухи о том, что врачи заподозрили у него онкологическое заболевание.

Соответствующую информацию ранее распространили СМИ.

«Все в порядке у меня, все нормально. Все врут календари», — заявил артист.

Кроме того, 84-летний актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.