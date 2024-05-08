Актер Назаров рассказал, как радовался хорошими новостями по радио в годы Великой Отечественной войны | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 13:35 Актер Назаров рассказал, как радовался хорошими новостями по радио в годы Великой Отечественной войны

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Когда началась Великая Отечественная война, будущему актеру Юрию Назарову было всего четыре года, и семья артиста жила в Новосибирске, но он хорошо помнит, как воспринимал новости того времени. Об этом он рассказал «Абзацу».

Актер признался, что с грустью и слезами воспринимал новости об отступлении советских войск и успехах немецкой армии. В те годы всю информацию черпали из приемников, которые стояли в домах. Однако, когда, наконец, сообщили об успехах Советского Союза, он был невероятно горд.

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«И только где-то к октябрю задержали [немцев] под Москвой. Кто задержал? Сибиряки. А я кто? Я сибиряк. Сибиряку четыре года, сопли по колено, но грудь-то от гордости [распирает]: „Мы, мы задержали“», — вспомнил Назаров.

Он добавил, что также хорошо помнит и переломный момент войны, Сталинградскую битву и битву на Курской дуге. После этого советской армии удалось отвоевать свои земли и начать теснить немцев.

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