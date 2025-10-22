Актер Мизев признался, что съемки в «Хрониках русской революции» помогли испытать ему новые эмоции

Актер Александр Мизев в беседе с «Вечерней Москвой» поделился своими впечатлениями от участия в новом сериале режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где он воплотил образ боевика Лютера.

«В одну из первых смен мы снимали митинг рабочих в двухкилометровом павильоне. Там было огромное количество артистов массовых сцен. Были детально проработанные костюмы, декорации, реквизит. В тот момент я впервые ощутил себя в бунтующей толпе», — привел слова артиста сайт RT.

Мизев добавил, что ему было любопытно испытывать новые эмоции, которые он никогда раньше не чувствовал. Съемки открыли ему возможность увидеть то, о чем он ранее знал только из книг.