Актер Михаил Сотников рассказал, что хотел бы поработать с Мэттью Макконахи и Константином Хабенским

Российский актер Михаил Сотников в интервью «Вечерней Москве» поделился своими мыслями о коллегах по цеху. Он рассказал, какие зарубежные артисты его вдохновляют, и выразил желание поработать с одним из российских звезд.

Михаил Сотников восхищается талантом Мэттью Макконахи и Кристиана Бейла. Актер отметил, что Кристиан Бейл ради образа готов идти на большие жертвы: для роли в фильме «Машинист» он сильно похудел, а для следующей роли быстро набрал мышечную массу.

Также Михаил Сотников признался, что ему бы хотелось познакомиться на съемочной площадке с Константином Хабенским. По словам артиста, Хабенский — большой профессионал своего дела, у которого есть чему поучиться.