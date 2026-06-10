Российский актер Горевой высоко оценил систему подготовки в английской киношколе

Известный российский актер театра и кино Михаил Горевой поделился с ИА НСН своим мнением о современном кинематографе. Он отметил, что сравнивать российские и голливудские фильмы не совсем корректно, поскольку сегодня лидируют английские кинопроизводители.

«Американский кинематограф — это сегодня "Макдональдс", есть великолепные работы, которые останутся на века, но они всегда больше занимались штамповкой», — отметил артист.

Он добавил, что английское кино, напротив, становится лучше с каждым годом, превосходя голливудские картины по качеству и смыслу. В качестве примера актер привел мини-сериалы «Тысяча ударов» и «Переходный возраст».

«Это революция в кинематографии, поскольку проект был снят однокадрово. Это великолепная и сложнейшая работа — тут не исправишь никакой дубль, ты работаешь целиком», — добавил Горевой.

Ранее сербский актер Милош Бикович высказывался о российском кинематографе, отметив, что он не уступает Голливуду в плане искусства, актерской школы и профессионального мастерства.