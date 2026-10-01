Актер Матвей Лыков рассказал об обратной стороне славы
Актер Матвей Лыков рассказал об обратной стороне славы в интервью журналу «Караван историй». Известность, которую принято преподносить как нечто желанное, на деле далека от этого, привел слова артиста сайт «7Дней».
«Испокон веков ее преподносят как нечто безумно желанное. Но реальность, на мой взгляд, далека от этого. Я знаком со славой не понаслышке: видел ее в своей семье и знаю, что это очень тяжело. У отца она была оглушительной», — поделился Лыков.
Его отец — актер Александр Лыков, прославившийся ролью Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей». При этом, как отметил Матвей Лыков, отец остается для него человеком, к профессиональным советам которого он всегда прислушивается.
«Папа очень хороший мастер, великолепный педагог. Он бесконечно любит свою профессию и дает действительно дельные советы, которым я всегда с огромным удовольствием внимаю», — рассказал актер.
Сам Матвей Лыков также знаком с вниманием поклонников: после выхода фильма «Майор Гром: Игра», где он сыграл Августа ван дер Хольта, у него появилось большое сообщество фанатов. Еще один его известный проект — костюмная мелодрама «История его служанки», где он играет графа Николая Шереметьева. Первый сезон сериала имел оглушительный успех, а уже 6 октября стартует продолжение.