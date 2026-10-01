Актер Матвей Лыков рассказал об обратной стороне славы в интервью журналу «Караван историй». Известность, которую принято преподносить как нечто желанное, на деле далека от этого, привел слова артиста сайт «7Дней» .

«Испокон веков ее преподносят как нечто безумно желанное. Но реальность, на мой взгляд, далека от этого. Я знаком со славой не понаслышке: видел ее в своей семье и знаю, что это очень тяжело. У отца она была оглушительной», — поделился Лыков.

Его отец — актер Александр Лыков, прославившийся ролью Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей». При этом, как отметил Матвей Лыков, отец остается для него человеком, к профессиональным советам которого он всегда прислушивается.

«Папа очень хороший мастер, великолепный педагог. Он бесконечно любит свою профессию и дает действительно дельные советы, которым я всегда с огромным удовольствием внимаю», — рассказал актер.

Сам Матвей Лыков также знаком с вниманием поклонников: после выхода фильма «Майор Гром: Игра», где он сыграл Августа ван дер Хольта, у него появилось большое сообщество фанатов. Еще один его известный проект — костюмная мелодрама «История его служанки», где он играет графа Николая Шереметьева. Первый сезон сериала имел оглушительный успех, а уже 6 октября стартует продолжение.