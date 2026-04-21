Актер Матросов рассказал о своем участии в уходе за новорожденной дочерью

В конце марта актер Денис Матросов стал отцом в пятый раз — у него родилась дочь Мария. В беседе с «Абзацем» артист рассказал, что активно участвует в уходе за новорожденной и старается максимально поддерживать супругу Оксану Рудич-Каструбину.

По словам Матросова, он разделяет с женой все заботы о малышке, в том числе по ночам. Он признался, что не может сцеживать молоко, но зато берет на себя кормление из бутылочки, пеленание и другие обязанности. Это позволяет его супруге спать дольше и восстанавливать силы.

Актер также отметил, что его младшие сыновья от предыдущих браков — 14-летний Иван и 9-летний Федор — отнеслись к появлению сестры с радостью и не проявляют ревности. Мальчики с нетерпением ждали Машу и теперь стараются помогать родителям: старшему сыну даже доверили подержать новорожденную на руках, а младший с нетерпением ждет, когда и ему разрешат взять сестру.