Актер Мартиросян рассказал, что в студенчестве пил с другом одеколон «Шипр»

Георгий Мартиросян, известный по ролям в фильмах «Любить по-русски» и «Пираты XX века», рассказал о своем знакомстве с алкоголем. Первый опыт случился на первом курсе, сообщила «Жизнь» .

По словам артиста, вечеринку организовали после вступительного занятия. Там Мартиросян впервые попробовал спиртное — портвейн «Три семерки». Однако знаменитости доводилось дегустировать и менее качественные напитки.

«Это в общежитии театра Ленинского комсомола было. Хотелось выпить, а нечего. И Толя Солоницын мне сказал: „Слушай, есть „Шипр“. Я удивился: „Да ладно, одеколон я не пью“», — рассказал актер.

По словам Мартиросяна, они вылили содержимое флакона в ковш и разбавили водой. Получившаяся смесь имела неприятный мыльный вкус, но все равно была выпита.