Актер Любимов рассказал, как они с Вилковой сохраняют гармонию в браке

Актер Илья Любимов рассказал о правилах, которые помогают ему и супруге Екатерине Вилковой сохранять гармонию в семье. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом сайта «7Дней» .

По словам Любимова, главное в их паре — умение слышать друг друга и правильно расставлять приоритеты.

«Катя у меня очень послушная, что, может быть, внешне не очень с ней вяжется. Но она во всем меня слушается. А что касается меня, то надо просто поменьше думать о себе», — сказал актер.

Он также признался, что любит баловать супругу подарками. Иногда инициатива исходит от него, а иногда жена сама говорит о своих желаниях.

«Если вы спросите мою жену о том, чего ей не хватает, она будет долго думать. У нее есть все… и все это подарил ей я», — добавил Любимов.

В вопросах воспитания детей актер отдает первенство супруге. По его словам, именно характер Вилковой помогает сглаживать острые углы в общении с наследниками.

Любимов и Вилкова вместе 15 лет. Они поженились в 2011 году, а их история любви началась со встречи в храме Христа Спасителя. Ради брака с Вилковой актер, переживший в юности непростой период, по настоянию духовника целый год воздерживался от близости, чтобы проверить прочность чувств. Сейчас пара воспитывает двоих детей: 14-летнюю дочь Павлу и 12-летнего сына Петра.