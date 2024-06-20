Актер Леонид Гусаров погиб на СВО

Актер Леонид Гусаров прогиб на специальной военной операции, куда он ушел добровольцем летом 2023 года. Об этом сообщили в Жуковской детской школе искусств № 1 , где он преподавал детям актерское мастерство.

«Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, Леонид Гусаров считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — написали коллеги актера.

Леонид Гусаров родился в Ангарске. Он окончил Иркутское театральное училище, работал в Омском драматическом театре «Галерка» и в Нижегородском театре комедии. После переезда в Жуковский играл в драматическом театре «Стрела» и работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1.

На его счету несколько работ в кино. Снимался в российско-американском триллере «Споры», сериале «Последний мент» и фильме Кончаловского «Дорогие товарищи».

Кроме того, у Гусарова был военный опыт. В 2016 году принимал участие в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики и получил медаль «Участнику военной операции в Сирии».

В августе 2023 года Леонид Гусаров ушел добровольцем на специальную военную операцию. Погиб при выполнении боевых задач.