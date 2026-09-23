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    Актер Леон Кемстач перечислил качества будущей избранницы

    Будущая спутница звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача должна быть доброй, честной и заботливой. О личных предпочтениях и восприятии славы актер рассказал в интервью Леди Mail на Международном фестивале молодежи.

    По признанию артиста, повышенный интерес публики его совершенно не тяготит.

    «Да конечно, стеснения нет. Всем очень рад и всех очень люблю», — сообщил Кемстач.

    В отношениях молодой человек ценит определенность и предпочитает самостоятельно устанавливать правила.

    «Ну, что мое, то мое. Если я люблю, если мы вместе, то мы сами расставляем границы», — подчеркнул актер.

    Исполнитель роли Андрея Пальто в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте» также пробует себя в музыке и участвует в различных телешоу.