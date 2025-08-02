Актер Курцын заявил, что нельзя заставлять детей заниматься нелюбимым делом

Актер Роман Курцын является образцовым мужем и отцом. Проживая в Ярославле совместно с супругой Анной Назаровой, он активно участвует в воспитании двоих детей. Подробностями семейной жизни артист поделился с сайтом « 7Дней.ru ».

Курцын заявил, что открыт к идее наследования своей творческой профессии и уже пробовал задействовать старшего ребенка в фильме, выступая продюсером проекта. Пока мальчик исполнил небольшую роль, однако перспективы новых ролей очевидны.

«Сейчас старшему сыну предстоит выбор профессии, и моя задача — помочь ему найти дело, которым он будет заниматься с удовольствием», — отметил актер.

По его словам, важно избегать принуждения ребенка к занятию нелюбимым делом, поскольку работа должна приносить удовольствие.