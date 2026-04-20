Актер Роман Курцын в интервью Леди Mail.Ru поделился деталями о своей новой картине «Малыш-каратист», премьера которой запланирована на 25 июня. Фильм создан в сотрудничестве с компанией Михаила Погосова и рассказывает историю с элементами экшена, где главному герою предстоит преодолеть множество препятствий на пути к цели.

Съемки проходили в Пятигорске, а почти все артисты в фильме — дети из Ярославля. Это особенно важно, так как в этом городе у Романа Курцына есть своя школа каратэ и каскадеров «Бросок кобры». На протяжении восьми месяцев 70 воспитанников готовили к съемкам в «Малыше-каратисте».

Главную героиню в фильме сыграла Алина Соколова, также воспитанница школы Курцына. Она пришла на занятия в шесть лет. Тогда актер пообещал, что снимет девочку в своем фильме, если она в 12 лет получит черный пояс по каратэ. Спустя шесть лет Алина не только получила черный пояс, но и стала звездой кино.