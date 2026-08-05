Актер Кочнев признался, что любит делать браслеты из камней вместе с женой

Тимофей Кочнев, известный по сериалам «Папины дочки. Новые» и «Вампиры средней полосы», недавно принял участие в премьере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». На мероприятии актер поделился своими мыслями о том, какой персонаж вселенной «Смешариков» ему ближе всего, написал KP.RU .

По словам Кочнева, в нем сочетаются черты сразу нескольких героев мультфильма: задумчивость Бараша, энергия Кроша и хозяйственность Копатыча. Актер также признался, что если бы у него была возможность попасть во вселенную какого-либо мультфильма, он выбрал бы «Гравити Фолз».

Тимофей рассказал, что в путешествие он взял бы свою жену — актрису Таисию Калинину. Напомним, что Кочнев женился в 18 лет, чем немало удивил своих поклонников.

Кроме того, актер рассказал о своих необычных увлечениях. Одно из них он разделяет с супругой.

«Я делаю браслетики из камней вместе с женой. Всякие разные. Еще я играю на гитаре и на ханге. Ханг — такой инструмент, как такая выпуклая с двух сторон кастрюля, полая. Медитативный инструмент, и игра на нем интуитивная. Не нужно в целом учиться играть. Ты интуитивно играешь на нем, и очень приятное звучание у него», — рассказал Кочнев.

Также актер признался, что смотрит аниме.