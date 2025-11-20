Актер Кевин Спейси объявил себя бездомным

Оправданный судом по обвинению в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси так и не восстановил карьеру. В интервью изданию The Telegraph он рассказал, что теперь зарабатывает концертами, с которыми ездит по всему миру.

Спейси пояснил, что возвращаться ему некуда, потому что дом он потерял из-за астрономических расходов во время судебного процесса. Личные вещи артист отправил на хранение.

«Я живу в отелях и на съемных квартирах. Приезжаю туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — рассказал Спейси после выступления на Кипре.

Актер признался, что за последние семь лет чувствует себя вернувшимся в прошлое, сейчас он начинает с концертов, с которых стартовала его карьера в Голливуде.

«Я надеюсь, что в какой-то момент, если дела начнут улучшаться, я решу, где снова обосноваться», — добавил Спейси.

Отвечая на вопрос о скандале, который сломал его жизнь, актер заявил, что последствия чувствует до сих пор. По словам Спейси, из-за судебного дела у него отменили выступление в Афинах и Тель-Авиве, потому что зрители забыли или не захотели узнать, что его полностью оправдали.

Решение по делу Кевина Спейси суд присяжных Лондона вынес в июле 2023 года. Актера признали невиновным по делу о домогательствах к участникам труппы театра Old Vic, где он занимал пост художественного руководителя.