Актер Юрий Стоянов заявил, что в «Вампирах средней полосы» много жизненной правды

На фоне выхода третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» актер Юрий Стоянов дал интервью. Он поделился мыслями о проекте, передала «Вечерняя Москва» .

По словам артиста, он согласился участвовать в мистическом сериале, потому что в ленте больше реальности и жизненной правды, чем во многих картинах.

«В этом фильме я не произнес ни одной фразы, в которую бы не верил», — подчеркнул артист.

Он также добавил, что каждый сезон «Вампиров» снимали разные режиссеры, и это отражалось на свободе творчества. В одной из частей актеры «сочиняли по полной программе».