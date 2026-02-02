Актер Юрий Назаров рассказал, что ожидает операцию, но не беспокоится за свое здоровье

Народный артист Юрий Назаров, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил «Газете.Ru» , что его ждет операция. При этом 88-летний актер отметил, что на здоровье не жалуется.

Назаров признался, что в начале года обратился к врачам, и ему рекомендовали лечь на операцию. По словам актера, он не переживает и верит, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

Собеседник также поделился, что больше переживает не за свое здоровье, а за страну. Назаров признался, что ему «обидно за державу», но он знает, что все нормализуется.