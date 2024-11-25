Актер Янковский заявил, что образ Раскольникова вдохновлен американскими бездомными

Актер Иван Янковский, исполнивший главную роль в сериале Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», рассказал, как настраивался на проект. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

Артист пояснил, что перед съемками он отдыхал в Соединенных Штатах.

«Я черпал видение образа Раскольникова из американских бомжей, которые жили под мостами. У меня был месяц до начала работы, я все это время пытался подготовиться», — признался Янковский.

По словам актера, он внимательно следил за общением и странным поведением бездомных. Как заявил артист, подобные наблюдения действительно помогли ему в работе над персонажем.