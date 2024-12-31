Актер из «Звездных войн» умер в возрасте 77 лет

Известный по роли Джона Датча Вандера в «Звездных войнах» канадский актер Ангус Макиннес умер на 78-м году жизни. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .

Звезда телеэкрана ушел из жизни 23 декабря в кругу своих близких. На данный момент причина его смерти неизвестна.

Макиннес начал карьеру в 1970-х годах после обучения в Лондонской академии драматического и музыкального искусства. За время творческого пути актер принял участие в создании около 70 телевизионных проектов и фильмов.

Наибольшую популярность ему принесла роль пилота в культовых фильмах «Изгой-один» и «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда.

В число других заметных работ актера вошел сериал «Свидетель», где он сыграл роль коррумпированного полицейского. Кроме того, он снялся в фильмах «Судья Дредд», «Восставший из ада 2», «Пиджак» и «С широко закрытыми глазами».