Актер из сериала «След» Мацей Люсня погиб в автокатастрофе

Актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. Об этом сообщил портал viva.pl .

По информации издания, артисту было 55 лет. В 1991 году он окончил Краковскую высшую театральную школу. После института служил в Старом театре в Кракове, а с 2004 года — в краковском театре «Комедия».

В фильмографии Мацея Люсни фильмы и сериалы: «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «Преступники», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «Петля» и другие. Также он сыграл одну из ролей в сериале «След» — польской адаптации одноименного российского многосерийного детектива.