Актер из сериала «77 Сансет Стрип» Роберт Логан скончался на 83-м году жизни
Известный американский актер Роберт Логан ушел из жизни в возрасте 82 лет во Флориде. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Артист скончался 6 мая 2024 года по естественным причинам. Семья звезды решила обнародовать новость о кончине только сейчас.
За свою карьеру Логан принял участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Мэверик», «77 Сансет Стрип», «Ремагенский мост» и «Приключения семьи в глуши».
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