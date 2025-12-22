Актер из «Оно 2» и «Черного телефона» Джеймс Рэнсон покончил с собой

Американский актер Джеймс Рэнсон, сыгравший повзрослевшего Эдди Каспбрака в фильме «Оно 2», покончил с собой в возрасте 46 лет. Об этом сообщило издание The New York Post.

«Рэнсон покончил с собой в Лос-Анджелесе в пятницу, по данным медицинского эксперта округа Лос-Анджелес», – говорится в материале.

Актера нашли в сарае. У Рэнсона остались жена и ребенок.

Он запомнился зрителям ролями в фильмах ужасов и криминальных драмах. Сниматься он начал в 2001 году. В фильмографии актера роли в таких сериалах, как «Прослушка», «Поколение убийц», «Босх» и «Без лица». Он также снимался в хоррорах «Выпускной», «Зловещие мертвецы», «Мандарин», триллере «Оно 2», «Черный телефон» и «Черный телефон 2».

По данным журналистов, в 2021 году Рэнсон признался, что в 1992-м подвергался сексуальному насилию, которое совершал над ним его бывший репетитор по математике. Этот кошмар продолжался шесть месяцев. Будущему актеру тогда было 12 лет.

По его словам, он всю жизнь стыдился этого, поэтому пристрастился к алкоголю и наркотикам. Избавиться от зависимостей актер сумел только спустя пять лет. Помощи от правоохранителей он не дождался, так как прокуратура не была заинтересована в расследовании этого дела.