Актер из фильма «Майор Гром» Маклаков признался, что видеоигры помогают ему бороться со стрессом

Актер Алексей Маклаков, известный по ролям в фильме «Майор Гром. Игра» и сериале «Солдаты», дал интервью сайту «Аргументы и факты». В ходе беседы артист рассказал о своих способах борьбы со стрессом.

«Обожаю играть на досуге в PlayStation. Да, играю в футбол, в ФИФА», — признался Маклаков.

Именно видеоигры помогают актеру расслабиться после насыщенных дней на съемочной площадке. А вот еще одно любимое занятие — чтение — редко удается включить в расписание из-за сильнейшей нагрузки, добавил Маклаков.

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