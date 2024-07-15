Актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко умер в 75 лет

Известный по ролям в фильмах «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века» и других актер театра и кино, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет. Как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, артист скончался в минувшую пятницу, 12 июля.

Уроженец Харькова, Кузьменко поступил в ГИТИС после получения диплома факультета иностранных языков. После выпуска из творческого вуза уехал в Кишинев, где работал в Театре-студии киноактера «Молдова-фильм». После переехал в Одессу, служил в местном драмтеатре.

Впервые на киноэкранах Кузьменко появился в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. После окончания ВГИКа актер сам стал снимать картины и писать сценарии. В этой части его биографии более 30 картин, среди которых — «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и многие другие.