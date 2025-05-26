Актер из «Черного океана» Виктор Галкин скончался в 64 года

Российский актер Виктор Галкин, известный по главной роли в фильме «Черный океан», скончался на 65-м году жизни. Его не стало 25 мая, сообщил aif.ru .

Причина смерти артиста пока не раскрывается. Информацию о дате и месте проведения прощальной церемонии опубликуют позднее.

Галкин родился 21 февраля 1961 года. Его фильмография включает шесть проектов, начиная с «Залива счастья» 1987 года. Кроме того, он был частью коллектива Приморского театра молодежи.