Актер из «Черного океана» Виктор Галкин скончался в 64 года
Российский актер Виктор Галкин, известный по главной роли в фильме «Черный океан», скончался на 65-м году жизни. Его не стало 25 мая, сообщил aif.ru.
Причина смерти артиста пока не раскрывается. Информацию о дате и месте проведения прощальной церемонии опубликуют позднее.
Галкин родился 21 февраля 1961 года. Его фильмография включает шесть проектов, начиная с «Залива счастья» 1987 года. Кроме того, он был частью коллектива Приморского театра молодежи.
Профилактический рейд по безопасности на дорогах прошел в Мытищах
Украденную у москвички собаку вернули. Похитителей вычислили по камерам
Песков заявил, что наращивание атак Украины диссонирует с устремлением к миру
Свыше 1,1 тысячи дошкольников выполнили нормативы ГТО в Люберцах
Пенсионеров из Солнечногорска научили оплачивать ЖКУ онлайн
Военно-патриотический фестиваль «Мы с вами» прошел в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте