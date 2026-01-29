Актер из боевика «Ликвидатор» умер в Казахстане

Актер Анатолий Креженчуков умер в Казахстане в 75 лет

После продолжительной болезни в Казахстане умер актер Анатолий Креженчуков. Об этом сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате.

«Артист давно и тяжело болел, но мы до последней минуты надеялись, что внутренние резервы, природное жизнелюбие помогут побороть недуг. Увы, человеческие возможности не безграничны», — заявили его коллеги.

Креженчукову 4 марта исполнилось бы 76 лет. Он родился в Алма-Ате, по окончании актерского факультета института искусств имени Курмангазы присоединился к труппе Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова.

В первом современном казахском телесериале «Перекресток» актеру досталась роль доктора Платонова. Российской публике Креженчуков известен по картинам «Граница», «Возвращение сына», «Погоня в степи», «Земля людей» и «Ликвидатор».