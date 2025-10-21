Актер Ицков рассказал, что не жалеет о решении переехать из Омска в Петербург в 50 лет

Народный артист России Юрий Ицков в интервью газете «Петербургский дневник» рассказал, что решение о переезде из Омска в Санкт-Петербург стало шагом по обнулению себя в 50 лет.

Актер рассказал, что отработал в Омском театре почти 22 года, однако ролей в кино за это время не случилось. И только после переезда в Северную столицу кинокарьера артиста начала набирать обороты.

«Петербург – город для жизни. В пятьдесят лет мало кто решается на кардинальную смену обстановки. Никаких гарантий, что все получится, не было, но я ни капли не жалею о том, что сделал», — признался Ицков.

Он также добавил, что любит Петербург всем сердцем за его размеренность и спокойствие. Ему также нравится климат города, главное — это одеваться по погоде, подчеркнул артист.