Актер Ицков рассказал, что не жалеет о решении переехать из Омска в Петербург в 50 лет
Народный артист России Юрий Ицков в интервью газете «Петербургский дневник» рассказал, что решение о переезде из Омска в Санкт-Петербург стало шагом по обнулению себя в 50 лет.
Актер рассказал, что отработал в Омском театре почти 22 года, однако ролей в кино за это время не случилось. И только после переезда в Северную столицу кинокарьера артиста начала набирать обороты.
«Петербург – город для жизни. В пятьдесят лет мало кто решается на кардинальную смену обстановки. Никаких гарантий, что все получится, не было, но я ни капли не жалею о том, что сделал», — признался Ицков.
Он также добавил, что любит Петербург всем сердцем за его размеренность и спокойствие. Ему также нравится климат города, главное — это одеваться по погоде, подчеркнул артист.