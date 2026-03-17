Актер Илья Любимов рассказал, что выполнял множество трюков на съемках второго сезона фэнтези-комедии «Граница миров»

Актер Илья Любимов в интервью Леди Mail.ru рассказал о сложностях съемок второго сезона фэнтезийной комедии «Граница миров», премьера которого состоится 23 марта на канале СТС.

Артист исполнил роль главы Темного Интерпола Андрона Романовича. По словам актера, работа над вторым сезоном была динамичной благодаря молодой команде режиссера, использовавшей инновационные подходы и технологии.

«Чтобы успевать за молодыми коллегами, мне пришлось ускорить свой рабочий ритм, стараясь соответствовать их творческому видению и энергетическому темпу», — поделился Любимов впечатлениями от сотрудничества.

Однако наиболее сложная задача заключалась в раскрытии положительных качеств персонажа-вампирского героя, традиционно ассоциирующегося с негативом. Любимов подчеркнул, что ему приходилось выполнять большое количество трюков, чтобы подарить зрителю новый взгляд на классическое изображение вампирской природы. Новинка обещает стать ярким событием телевизионного сезона.