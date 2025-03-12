Актер Игорь Письменный признался, что в Париже его принимают за француза

Постоянный участник популярного шоу «Нехмурые люди», актер Игорь Письменский в беседе с изданием Lady.Mail рассказал, что может играть абсолютно любых персонажей, поскольку считает свою внешность уникальной.

После работы в роли Семена, сына Розы Моисеевны Фильштейн из сериала «Одна за всех», многие зрители стали считать артиста евреем. Сам Письменский отметил, что на его жизнь это никак не влияет.

«За свою карьеру я сыграл столько евреев, что их число превышает количество настоящих жителей Израиля! Впрочем, моя внешность довольно универсальна: в Париже меня принимают за француза, в Милане — за итальянца», — сказал он.

В жизни у актера часто случаются казусы, когда туристы подходят с вопросами на разных языках. Письменный признался, что в этот момент просто улыбается и кивает головой.